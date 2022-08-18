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Главная » Україна » Інциденти
19:58 20 Августа 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

У Чорнобаївці знову вибухи та дим

У районі Чорнобаївки Херсонської області прогриміли вибухи та піднімаються стовпи диму.

Чорнобаївка знов палає

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Російські ЗМІ заявили, що в області спрацювала ППО.

Однак, судячи з кадрів, що з’явилися в мережі, є прильоти, причому потужні.

Це підтверджують очевидці. Люди кажуть, що горить і димить дуже сильно, при цьому лунають вибухи – ймовірно, детонує боєкомплект.

Судячи по стовпам диму, є щонайменше три прильоти

Судячи по стовпам диму, є щонайменше три прильоти

Тэги: херсон
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