Українська ППО збила два Калібри, що летіли на Одесу

Російські агресори в ніч на 21 серпня випустили дві крилаті ракети Калібр по Одещині, але їх удалося збити силами ППО.

Росія вдарила Калібрами по Одещині



Про це повідомило Повітряне командування Південь.

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Зазначається, що ракети було знищено близько 03:00 години ночі силами зенітно-ракетного підрозділу ЗСУ.

«Над морем знищено дві крилаті ракети типу Калібр, які окупанти випустили саме з акваторії Чорного моря», – йдеться у повідомленні.

У повітряному командуванні Південь закликали громадян дотримуватися норм безпеки і не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу.

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