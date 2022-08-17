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08:40 21 Августа 2022 49 Комментарии
Українська ППО збила два Калібри, що летіли на Одесу
Російські агресори в ніч на 21 серпня випустили дві крилаті ракети Калібр по Одещині, але їх удалося збити силами ППО.
Росія вдарила Калібрами по Одещині
Про це повідомило Повітряне командування Південь.
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Зазначається, що ракети було знищено близько 03:00 години ночі силами зенітно-ракетного підрозділу ЗСУ.
«Над морем знищено дві крилаті ракети типу Калібр, які окупанти випустили саме з акваторії Чорного моря», – йдеться у повідомленні.
У повітряному командуванні Південь закликали громадян дотримуватися норм безпеки і не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу.
Тэги: Одесса, одеса
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