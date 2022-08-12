У Кропивницькому знайшли мертвим начальника обласного управління СБУ

У Кропивницькому ввечері 20 серпня знайшли мертвим начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Олександра Наконечного, у нього було проникаюче вогнепальне поранення тіла.

Очільника СБУ Кіровоградській області знайдено мертвим



Про це повідомив Obozrevatel з посиланням на власні джерела.

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За попередніми даними, чиновник міг скоїти самогубство.

Подія сталася близько 22:50 суботи – труп у квартирі по вулиці Тарковського виявила дружина загиблого.

На місце події прибули працівники правоохоронних органів, які розпочали огляд тіла. Обставини події встановлюються.

«За попередніми даними, вчинив акт самогубства із застосуванням нагородної вогнепальної зброї – пістолета», – вказали джерела.

Наконечний обіймав посаду начальника УСБУ в Кіровоградській області з початку 2021 року. Зокрема, указ про його призначення президент підписав 16 січня 2021-го. Чоловік став третім начальником відомства на Кіровоградщині за попередні два роки.

Тэги: СБУ, кропивницкий, Кропивницький