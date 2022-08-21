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15:18 21 Августа 2022 Просмотров 1267   КомментариевКомментарии

У Курській та Білгородській областях прогриміли вибухи

У населених пунктах Курської та Білгородської областей мешканці чули гучні вибухи.

В російському небі поблизу українського кордону щось відбувається

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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Зокрема, у Курській області на вибухи скаржилися жителі Коренівського та Глушківського районів.

Глава Коренівського району Марина Дегтярьова заявила селянам, що “працює Міноборони Росії”, тож хвилюватися не треба.

Також у білгородських пабликах пишуть про кілька гучних «бавовни» у місті та районі.

Офіційних коментарів наразі немає.

Тэги: Россия, Курск, белгород, Росія
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