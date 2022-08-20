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23:31 21 Августа 2022 0 Комментарии
В Мелітополі перерізали горлянку окупанту, який намагався зґвалтувати неповнолітню
Пізно ввечері 21 серпня мелітопольські партизани підрізали горло російському військовому, який домагався неповнолітньої дівчинки.
Про це повідомив міський голова Іван Федоров.
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За його словами, солдат РФ домагався неповнолітньої дівчини прямо на вулиці одного з мікрорайонів міста.
“Та наші партизани скрізь. Окупанту «підрізано» горло. Символічно, що це відбулось на вулиці Героїв України”, – зазначив Федоров..
Він також додав, що зґвалтування як військовий злочин є найважчим злочином, а також однією із складових геноциду.
Тэги: мелитополь, Мелітополь
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