В Мелітополі перерізали горлянку окупанту, який намагався зґвалтувати неповнолітню

Пізно ввечері 21 серпня мелітопольські партизани підрізали горло російському військовому, який домагався неповнолітньої дівчинки.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

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За його словами, солдат РФ домагався неповнолітньої дівчини прямо на вулиці одного з мікрорайонів міста.

“Та наші партизани скрізь. Окупанту «підрізано» горло. Символічно, що це відбулось на вулиці Героїв України”, – зазначив Федоров..

Він також додав, що зґвалтування як військовий злочин є найважчим злочином, а також однією із складових геноциду.

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Тэги: мелитополь, Мелітополь