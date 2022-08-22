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14:39 22 Августа 2022 418 Комментарии
ФСБ заявила про розкриття вбивства Дугіної: нібито на замовлення українських спецслужб
Федеральна служба безпеки РФ заявила, що вбивство Дарії Дугіної було підготовлено та вчинено нібито українськими спецслужбами, а виконавицею стала громадянка України Наталія Вовк.
Вона прибула до Росії 23 липня разом із донькою Софією Шабан та винайняла квартиру в будинку, в якому жила Дугіна.
Для стеження за дівчиною використовувався Mini Cooper. На ньому тричі змінювали номери – використовували номерні знаки ДНР, Казахстану та України
У день злочину Вовк та дочка приїхали на фестиваль «Традиція», а після керованого підриву 21 серпня поїхали через Псков до Естонії.
Матеріали розслідування передано до СК.
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