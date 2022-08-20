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Главная » Україна » Інциденти
06:32 23 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У Харкові горить завод ім. Шевченка

У Харкові на приладобудівному заводі ім. Шевченка сталася сильна пожежа.

Пожежа не пов'язана з прильотами

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Кажуть, що прильотів не було. Імовірно, причиною займання могли стати проблеми з проводкою або електроустаткуванням.

У небо здійнялася велика хмара диму, на околицях сильно смердить гаром.

Команди рятувальників вже працюють на місці події.

Офіційних пояснень щодо інцидента поки немає.

Тэги: Харьков, Харків
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