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Главная » Україна » Інциденти
06:32 23 Августа 2022 0 Комментарии
У Харкові горить завод ім. Шевченка
У Харкові на приладобудівному заводі ім. Шевченка сталася сильна пожежа.
Пожежа не пов'язана з прильотами
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Кажуть, що прильотів не було. Імовірно, причиною займання могли стати проблеми з проводкою або електроустаткуванням.
У небо здійнялася велика хмара диму, на околицях сильно смердить гаром.
Команди рятувальників вже працюють на місці події.
Офіційних пояснень щодо інцидента поки немає.
Тэги: Харьков, Харків
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