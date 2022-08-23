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07:23 23 Августа 2022 26 Комментарии
ЗСУ відбили ворожі атаки за всіма напрямками
Зусилля ворога зосереджуються на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках, але вони безуспішні.
Українські захисники відбили ворожі наступи
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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На Бахмутському напрямку противник намагався провести розвідку боєм у районі населеного пункту Зайцеве, а також вести штурмові дії поблизу Соледара та Кодеми, успіху не мав, відійшов.
На Авдіївському напрямку ворог вів наступ біля Красногорівки і Первомайського, успіху не мав.
На Новопавлівському напрямку окупанти вели наступальні бої в районах населених пунктів Новомихайлівка, Золота Нива, успіху не мали.
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