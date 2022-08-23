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Главная » Україна » Суспільство
07:23 23 Августа 2022 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

ЗСУ відбили ворожі атаки за всіма напрямками

Зусилля ворога зосереджуються на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках, але вони безуспішні.

Українські захисники відбили ворожі наступи

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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На Бахмутському напрямку противник намагався провести розвідку боєм у районі населеного пункту Зайцеве, а також вести штурмові дії поблизу Соледара та Кодеми, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку ворог вів наступ біля Красногорівки і Первомайського, успіху не мав.

На Новопавлівському напрямку окупанти вели наступальні бої в районах населених пунктів Новомихайлівка, Золота Нива, успіху не мали.

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