ЗСУ відбили ворожі атаки за всіма напрямками

Зусилля ворога зосереджуються на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках, але вони безуспішні.

Українські захисники відбили ворожі наступи



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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На Бахмутському напрямку противник намагався провести розвідку боєм у районі населеного пункту Зайцеве, а також вести штурмові дії поблизу Соледара та Кодеми, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку ворог вів наступ біля Красногорівки і Первомайського, успіху не мав.

На Новопавлівському напрямку окупанти вели наступальні бої в районах населених пунктів Новомихайлівка, Золота Нива, успіху не мали.