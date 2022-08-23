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07:35 23 Августа 2022 79 Комментарии
Росія планує удари по державним об’єктам і інфраструктурі України найближчим часом – розвідка США
Сполучені Штати мають дані розвідки про те, що Росія планує незабаром здійснити нові напади на цивільну інфраструктуру України та державні об’єкти.
Росія готується вдарити по Україні
Про це повідомило Reuters з посиланням на американського чиновника.
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«Ми маємо інформацію про те, що Росія активізує зусилля для нанесення ударів по цивільній інфраструктурі та урядовим об’єктам України найближчими днями. Враховуючи послужний список Росії в Україні, ми стурбовані триваючою загрозою, яку російські удари становлять для цивільного населення та цивільної інфраструктури», – сказав чиновник.
Він також додав, що ця заява ґрунтується на даних розвідки США.
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