Росія оголосила в “ЛНР” загальну мобілізацію

В «ЛНР» намагаються провести загальну «загальну мобілізацію» та шукають росіян-дезертирів.

В "ЛНР" узаконять примусову мобілізацію



Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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В тимчасово окупованому місті Сватове відбулась радіотрансляція виступу так званого «голови ЛНР» Леоніда Пасічника. В ході промови було оголошено про початок «загальної мобілізації» на території «ЛНР». За словами Пасічника, вона відбуватиметься у два етапи:

- Мобілізація населення, яке отримало паспорти «ЛНР» та РФ, а також відповідає конкретним військово-обліковим спеціальностям;

- Решта чоловічого населення віком від 18 до 65 років.

Анонсовано, що мобілізаційні заходи розпочнуться з 1 вересня. Про терміни закінчення кампанії – не повідомлялось.

Також відомо, що до окупованого Довжанська (раніше – Свердловськ) Луганської області прибув особовий склад Росгвардії для виконання адміністративно-поліцейських заходів. А саме: проведення перевірок документів населення, перевірок транспортних засобів та ін. Ці заходи спрямовані на пошук та затримання дезертирів з-поміж військовослужбовців «Л/ДНР» та ЗС РФ.

При цьому, росгвардійці не підпорядковуються місцевим окупаційним адміністраціям. Зокрема, відомо що вони на загальних підставах провели обшук голови окупаційної адміністрації Довжанська колаборанта Андрія Сухачова.

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