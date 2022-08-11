НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
10:08 23 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Росія оголосила в “ЛНР” загальну мобілізацію

В «ЛНР» намагаються провести загальну «загальну мобілізацію» та шукають росіян-дезертирів.

В "ЛНР" узаконять примусову мобілізацію

Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

В тимчасово окупованому місті Сватове відбулась радіотрансляція виступу так званого «голови ЛНР» Леоніда Пасічника. В ході промови було оголошено про початок «загальної мобілізації» на території «ЛНР». За словами Пасічника, вона відбуватиметься у два етапи:

- Мобілізація населення, яке отримало паспорти «ЛНР» та РФ, а також відповідає конкретним військово-обліковим спеціальностям;

- Решта чоловічого населення віком від 18 до 65 років.

Анонсовано, що мобілізаційні заходи розпочнуться з 1 вересня. Про терміни закінчення кампанії – не повідомлялось.

Також відомо, що до окупованого Довжанська (раніше – Свердловськ) Луганської області прибув особовий склад Росгвардії для виконання адміністративно-поліцейських заходів. А саме: проведення перевірок документів населення, перевірок транспортних засобів та ін. Ці заходи спрямовані на пошук та затримання дезертирів з-поміж військовослужбовців «Л/ДНР» та ЗС РФ.

При цьому, росгвардійці не підпорядковуються місцевим окупаційним адміністраціям. Зокрема, відомо що вони на загальних підставах провели обшук голови окупаційної адміністрації Довжанська колаборанта Андрія Сухачова.

Тэги: ЛНР
Loading...

Новости по теме

ТОР
11.08.2022 11:55
Гауляйтери Запорізької області злякалися проводити “референдум” 11 вересня
ТОР
29.07.2022 10:40
В “ЛДНР” роками розкрадали російські гроші на 70-тисячну армію: по факту було лише 10 тисяч
ТОР
21.07.2022 12:52
У «ЛНР» заборонять Google через «пропаганду тероризму та екстремізму»
blog comments powered by Disqus
У Харкові горить завод ім. Шевченка

06:32 Україна

У Севастополі пролунали потужні вибухи: тряслися стіни і вибивало шибки

18:18 Україна

У курортній Кирилівці окупанти відзначали день прапора РФ зі старим Харатьяном та дивною масовкою

16:17 Україна

ФСБ заявила про розкриття вбивства Дугіної: нібито на замовлення українських спецслужб

14:39 Світ

Російські війська просунулися на Миколаївському напрямку

07:13 Україна

У Донецьку горить і потужно детонує склад із боєприпасами

06:35 Україна

Ввечері неділі в Севастополі та інших містах Криму лунали вибухи

06:24 Україна

В Мелітополі перерізали горлянку окупанту, який намагався зґвалтувати неповнолітню

23:31 Україна

У Курській та Білгородській областях прогриміли вибухи

15:18 Світ

У Севастополі вранці знов пролунав вибух: подробиці

13:42 Україна

Під Запоріжжям кадирівці і буряти влаштували перестрілку: є загиблі

11:17 Україна