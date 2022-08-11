Росія оголосила в “ЛНР” загальну мобілізацію
В «ЛНР» намагаються провести загальну «загальну мобілізацію» та шукають росіян-дезертирів.
Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони.
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В тимчасово окупованому місті Сватове відбулась радіотрансляція виступу так званого «голови ЛНР» Леоніда Пасічника. В ході промови було оголошено про початок «загальної мобілізації» на території «ЛНР». За словами Пасічника, вона відбуватиметься у два етапи:
- Мобілізація населення, яке отримало паспорти «ЛНР» та РФ, а також відповідає конкретним військово-обліковим спеціальностям;
- Решта чоловічого населення віком від 18 до 65 років.
Анонсовано, що мобілізаційні заходи розпочнуться з 1 вересня. Про терміни закінчення кампанії – не повідомлялось.
Також відомо, що до окупованого Довжанська (раніше – Свердловськ) Луганської області прибув особовий склад Росгвардії для виконання адміністративно-поліцейських заходів. А саме: проведення перевірок документів населення, перевірок транспортних засобів та ін. Ці заходи спрямовані на пошук та затримання дезертирів з-поміж військовослужбовців «Л/ДНР» та ЗС РФ.
При цьому, росгвардійці не підпорядковуються місцевим окупаційним адміністраціям. Зокрема, відомо що вони на загальних підставах провели обшук голови окупаційної адміністрації Довжанська колаборанта Андрія Сухачова.