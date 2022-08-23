Європейські країни інтенсивно скуповують російську нафту напередодні ембарго

Європейські країни активно закуповують російську нафту наперед, щоб мати запас після запровадження ембарго.

Європа в очікуванні ембарго на російську нафту



Про це повідомило Bloomberg.

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Завдяки майже ажіотажному попиту Росія суттєво наростила постачання нафти на європейський континент, їхні обсяги перевищили навіть максимум квітня 2022 року.

Ембарго на російську нафту почне працювати з грудня поточного року.

На сьогоднішній день Росія отримує максимальний за кілька місяців дохід від продажу нафти — близько 183 млн. доларів на тиждень від експортного мита. Лише за останні сім днів показник зріс на 7%.

Також видання зазначило, що сукупно Росія продавала за тиждень 3,4 млн. барелів на добу, у попередній звітний період денні поставки перебували на рівні 3,2 млн. барелів.

Найбільше нафти купують держави Середземномор’я, Чорного моря та Північна Європа.

Наприклад, постачання нафти до Болгарії та Румунії досягло максимуму за два місяці.

Також активно закуповують нафту Нідерланди, Польща, Туреччина та Італія.