Шойгу 24 лютого передав Резнікову ультиматум з вимогою капітулювати

Після вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, міністр оборони РФ Сергій Шойгу передав голові Міноборони України Олексію Резнікову ультиматум із вимогою визнати капітуляцію.

Резніков розповів про ультиматум від Шойгу



Про це повідомило The Washington Post.

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Російську пропозицію озвучив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

Резніков розмовляв із ним телефоном ще 22 лютого, і тоді Хренін пообіцяв, що російські війська з території Білорусі не вторгатимуться, давши слово офіцера.

«І він виявився брехуном», – сказав Резніков.

Через два дні, після того як вторгнення почалося, двоє чоловіків знову поспілкувалися. Рєзніков почув на іншому кінці дроту нервовий і незграбний голос. Білоруський міністр сказав, що передає послання свого російського колеги Шойгу: якщо Україна підпише акт про капітуляцію, вторгнення припиниться.

«Я готовий прийняти капітуляцію з російської сторони», – відповів Резніков.

Тэги: Алексей Резников, Олексій Резніков