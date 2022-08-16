Козак з Кремля зателефонував 24 лютого Єрмаку і запропонував капітулювати
У день повномасштабного вторгнення РФ, 24 лютого, заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак запропонував голові Офісу президента Андрію Єрмаку капітулювати.
Про це повідомило The Washington Post.
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У матеріалі сказано, що 24 лютого Єрмак побачив дзвінок із Кремля і спочатку не міг опанувати себе.
Після кількох дзвінків він підняв слухавку та почув на іншому кінці грубий голос Дмитра Козака, з яким він раніше вів переговори у Нормандському форматі.
Козак сказав Єрмаку, що українцям настав час здаватися, на що голова ОП вилаяв його і кинув трубку.
Як повідомляли Vlasti, після вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, міністр оборони РФ Сергій Шойгу передав голові Міноборони України Олексію Резнікову ультиматум із вимогою визнати капітуляцію.