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Главная » Світ » Політика
15:18 24 Августа 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Резніков назвав головну загрозу для України

Глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що вважає «синдром втоми» світової спільноти від українського конфлікту головною загрозою для України.

Резніков висловився про втому від України на Заході

Свою думку він висловив в інтерв’ю телеканалу CNN.

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За словами міністра, втома громадськості у країнах Заходу від проблеми України є «серйозною загрозою» для Києва.

«Я називаю це синдромом втоми і для мене це одна з головних загроз. Нам потрібно працювати з нею, спілкуватися, взаємодіяти, питати людей, щоб не було цієї втоми. Оскільки це дуже, дуже небезпечно для нас», – наголосив Резніков.

Тэги: Алексей Резников, Олексій Резніков
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