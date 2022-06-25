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18:02 24 Августа 2022 Просмотров 84   КомментариевКомментарии

Росіяни вдарили ракетами по Хмельниччині

Ввечері 24 серпня російські війська завдали ракетного удару по Хмельниччині.

Окупанти задали ракетного удару по Шепетівці

Близько 17:20 в районі Шепетивки пролунали потужні вибухи.

Прильоти підтвердив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

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«Маємо прильоти ворожих ракет в Хмельницькій області. Деталі згодом. Залишайтеся в укриттях», – написав він в Telegram.

За інформацією моніторингової групи «Беларускі Гаюн»,  о 17:13 з Мозирського району Гомельської області Білорусі запустили 4 ракети. Звуки запуску ракет також чули в Октябрьскому та Туровському районах. О 17:18 у місті Ліда зафіксували проліт двох винищувачів у напрямку півдня.

Тэги: Хмельницкий, Хмельницький
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