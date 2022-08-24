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Главная » Україна » Суспільство
19:14 24 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЗСУ відбили наступи окупантів на п’яти напрямках

Російські намагалися наступати на Слов’янському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Південнобузькому напрямках, але отримали відсіч Збройних сил України.

У День Незалежності ЗСУ дали відсіч всім спробам окупантів наступати

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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На Слов’янському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу у напрямку Нової Дмитрівки.

На Бахмутському напрямку окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське та Кодема. Отримали відсіч та ретирувалися.

На Авдіївському напрямку наступальними та штурмовими діями вже вкотре окупанти намагалися встановити контроль над населеними пунктами Піски та Невельське. Успіху не мали, традиційно зазнали втрат та відійшли.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили наступ ворога у напрямках населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Велика Новосілка.

На Південнобузькому напрямку ворог здійснив невдалу спробу наступу у напрямку Миколаївки. Українські воїни завдали ворогу втрат та відкинули назад.

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