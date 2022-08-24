Страшний джекпот: чоловік одразу заразився ВІЛ, коронавірусом та віспою мавп

Перший у світі випадок одночасного зараження ВІЛ, коронавірусом та віспою мавп зафіксували в Італії.

У чоловіка діагностували відразу три хвороби



Про це повідомляє телеканал CNBC.

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Після дев’ятиденного відпочинку в Іспанії італієць повернувся додому і помітив низку симптомів: втому, підвищену температуру, головний біль, біль у горлі, а також висип на животі.

Через три дні він склав позитивний тест на COVID-19. Після появи висипу вже на лівій руці та поширення виразок по тілу 36-річний чоловік звернувся до служби швидкої допомоги лікарні міста Катанія у Сицилії. Аналізи діагностували у нього ВІЛ та віспу мавп — на той час симптоми останньої майже зникли.

Як пише італійська газета Il Messaggero, чоловік також страждає від біполярного розладу та приймає відповідні медикаменти.

Чоловіка виписали з лікарні за тиждень після госпіталізації.

«Цей випадок показує, як симптоми віспи мавп і COVID-19 можуть перекривати один одного, і підтверджує той факт, що у разі зараження цими захворюваннями збір анамнезу та аналіз сексуальних звичок мають вирішальне значення для встановлення правильного діагнозу», – зазначили вчені.

Медики також уточнили, що пацієнт продовжував здавати позитивні аналізи на віспу та через 20 днів після госпіталізації.

Це говорить про те, що ці люди можуть бути небезпечними протягом декількох днів після клінічної ремісії. Лікарі повинні закликати до вжиття відповідних запобіжних заходів», — сказано в матеріалі.