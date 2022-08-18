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Главная » Україна » Інциденти
06:40 25 Августа 2022 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

Під Києвом уночі прогриміли вибухи

В громаді Вишгородського району Київської області пролунали кілька вибухів.

Після вибухів нібито здійнявся дим

Про це повідомив голова ОВА Київщини Олексій Кулеба.

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«Маємо інформацію про декілька звуків вибухів в одній із громад Вишгородського району. Інформацію уточнюємо. Екстрені служби вже працюють», – зазначив він.

Кулеба також закликав мешканців Київщини не нехтувати сигналами тривоги і відразу йти в укриття.

Місцеві Telegram-канали повідомили, що в області були було чути вибухи та з’явилася заграва, як від прильоту. Після цього почалася пожежа.

Тэги: Киев, Київ
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