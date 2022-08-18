Під Києвом уночі прогриміли вибухи

В громаді Вишгородського району Київської області пролунали кілька вибухів.

Після вибухів нібито здійнявся дим



Про це повідомив голова ОВА Київщини Олексій Кулеба.

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«Маємо інформацію про декілька звуків вибухів в одній із громад Вишгородського району. Інформацію уточнюємо. Екстрені служби вже працюють», – зазначив він.

Кулеба також закликав мешканців Київщини не нехтувати сигналами тривоги і відразу йти в укриття.

Місцеві Telegram-канали повідомили, що в області були було чути вибухи та з’явилася заграва, як від прильоту. Після цього почалася пожежа.

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