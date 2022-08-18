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06:40 25 Августа 2022 4 Комментарии
Під Києвом уночі прогриміли вибухи
В громаді Вишгородського району Київської області пролунали кілька вибухів.
Після вибухів нібито здійнявся дим
Про це повідомив голова ОВА Київщини Олексій Кулеба.
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«Маємо інформацію про декілька звуків вибухів в одній із громад Вишгородського району. Інформацію уточнюємо. Екстрені служби вже працюють», – зазначив він.
Кулеба також закликав мешканців Київщини не нехтувати сигналами тривоги і відразу йти в укриття.
Місцеві Telegram-канали повідомили, що в області були було чути вибухи та з’явилася заграва, як від прильоту. Після цього почалася пожежа.
Тэги: Киев, Київ
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