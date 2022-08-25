Росіяни атакували ЗСУ на трьох напрямках: всі атаки відбито

Російські окупанти намагалися вести наступальні дії на Слов’янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. За всіма іншими він проводив обстріли із танків, артилерії і стрілецької зброї, деінде залучав авіацію.

Про це повідмили в Генштабі ЗСУ.

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На Слов’янському напрямку ворог вів штурмові дії у напрямку Пасіка – Долина, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався вести наступ у напрямку Травневе – Кодема.

На Авдіївському напрямку окупанти намагалися вести наступ у напрямку Піски – Первомайське, успіху не мали, відійшли.