НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
07:18 25 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Росіяни атакували ЗСУ на трьох напрямках: всі атаки відбито

Російські окупанти намагалися вести наступальні дії на Слов’янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. За всіма іншими він проводив обстріли із танків, артилерії і стрілецької зброї, деінде залучав авіацію.

Про це повідмили в Генштабі ЗСУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

На Слов’янському напрямку ворог вів штурмові дії у напрямку Пасіка – Долина, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався вести наступ у напрямку Травневе – Кодема.

На Авдіївському напрямку окупанти намагалися вести наступ у напрямку Піски – Первомайське, успіху не мали, відійшли.

Loading...

Новости по теме

ТОР
25.08.2022 06:40
Під Києвом уночі прогриміли вибухи та спалахнула пожежа
ТОР
25.08.2022 06:23
Удар по Каховському мосту підтвердили в ОК “Південь”. Відео наслідків
ТОР
25.08.2022 06:12
Внаслідок удару по залізничній станції Чаплине загинуло 22 людини, – Зеленський
blog comments powered by Disqus
Нічні вибухи на Київщині: з’явилися подробиці

08:14 Україна

Під Києвом уночі прогриміли вибухи та спалахнула пожежа

06:40 Україна

Внаслідок удару по залізничній станції Чаплине загинуло 22 людини, – Зеленський

06:12 Україна

Біля берегів Італії затонула яхта російського олігарха Геннадія Айвазяна

19:58 Світ

ЗСУ завдали удару по мосту біля Каховської ГЕС. Відео

15:31 Україна

РФ нанесла груповий ракетний удар по Миргороду: подробиці

12:56 Україна

Під Запоріжжям вночі ЗСУ знищили великий склад боєприпасів окупантів

07:14 Україна

Вбивство Дугіної було інсценовано, – екс-заступник міністра інформполітики

20:29 Світ

У Білгородській області сталося «самозаймання» складу з боєприпасами

19:50 Світ

У Мелітополі окупанти перетворюють школи на режимні об’єкти та вводять кадетську дисципліну

19:04 Україна

У Севастополі пролунало кілька вибухів

16:38 Україна