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07:18 25 Августа 2022 0 Комментарии
Росіяни атакували ЗСУ на трьох напрямках: всі атаки відбито
Російські окупанти намагалися вести наступальні дії на Слов’янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. За всіма іншими він проводив обстріли із танків, артилерії і стрілецької зброї, деінде залучав авіацію.
Про це повідмили в Генштабі ЗСУ.
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На Слов’янському напрямку ворог вів штурмові дії у напрямку Пасіка – Долина, успіху не мав, відійшов.
На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався вести наступ у напрямку Травневе – Кодема.
На Авдіївському напрямку окупанти намагалися вести наступ у напрямку Піски – Первомайське, успіху не мали, відійшли.
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