Надскладна ніч: окупанти потужно обстріляла чотири райони Дніпропетровщини

Уночі російська армія обстріляла чотири райони Дніпропетровської області — Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський.

Окупанти всю ніч обстрілювали Дніпропетровщину



Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. Він назвав цю ніч надскладною.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

По Синельниківському району після опівночі ворог ударив вчетверте за добу. У Великомихайлівці зруйновані кілька будинків. Восьмеро постраждалих. Серед них троє дітей. Найменшій дівчинці усього два роки. Усі у лікарні.

Тривають пошуково-рятувальні роботи у селищі Чаплине. Російська атака, що сталася напередодні, забрала життя понад 20 людей, з-поміж них двоє хлопчиків — 6 та 11 років.

«Вони просто гралися у себе вдома, коли туди прилетіли російські ракети. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаїв війни», — пояснив Резніченко.

Нікопольський район ворог тричі накривав вогнем з «Градів» та важкої артилерії. У Нікополь та Марганецьку громаду прилетіли 11 снарядів. Минулося без постраждалих.

Криворізький район обстрілювали російські «Урагани» та «Смерчі». Поцілили по Апостолівській та Широківській громадах. Село Кошове залишилося без світла. Кілька реактивних снарядів прилетіли і в один з районів Кривого Рогу. Є руйнація житла. Люди не ушкоджені.

На Дніпровський район росіяни скерували ракету. Наші військові її збили.

Як повідомляли Vlasti, під час ракетного удару по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині 22 людини загинуло, ще близько 50 поранено.

Тэги: днепр, Дніпро