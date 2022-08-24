Навіть не в цій лізі: війна розбила міф про силу російської армії – Bloomberg

За шість місяців після вторгнення президента Володимира Путіна в Україну війна перевернула фундаментальні припущення про збройні сили та економіку Росії.

Росія "не є рівною армією для США" або навіть менших сил НАТО



Про це написало Bloomberg.

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Коли США попередили про війну, що насувається на початку цього року, офіційні особи та аналітики у Вашингтоні та Європі припустили, що більші і краще оснащені збройні сили Росії швидко почнуть домінувати в зіткненні з Україною.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі навіть попередив Конгрес, що Київ може впасти протягом 72 годин після початку вторгнення.

Однак ці очікування виявилися вкрай хибними.

Замість того, щоб затвердити Росію як глобальну військову державу, як сподівався Путін, його рішення вторгнутися в Україну започаткувало глибоке переосмислення звичайних можливостей Росії.

Росія «не є рівною армією для США» або навіть менших сил НАТО, сказав Філліпс О’Брайєн, професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюса в Шотландії.

Війна показала, що вона «не здатна проводити складні операції так, як це можуть робити британці, французи чи ізраїльтяни, тому в цих термінах вона навіть не є військовою державою другого рівня».

О’Брайєн був одним із небагатьох західних військових аналітиків, які передбачили трясовину для Путіна в Україні ще до війни, і події відтоді лише поглибили його скептицизм щодо якості російської техніки, підготовки та командування.

За словами О’Брайєна, Росія не змогла знайти відповідь навіть на 20 ракетних систем HIMARS – американську технологію 1980-х років, яку українські війська використовують для знищення складів боєприпасів та логістичних систем у глибині російських ліній.

«У США їх 540. Росія навіть не в тій же лізі», – зазначив О’Брайєн.

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