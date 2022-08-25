Планував підірвати аеропорт: ФСБ в Калінінграді затримала чергового діверсанта полку «Азов»

ФСБ повідомила про запобігання теракту в Калінінградській області і затриманні громадянина Росії, прихильника полку «Азов».

Спецназ ФСБ пішов на затримання діверсанта



Про це повідомило російське пропагандистське агентство РИА Новости.

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За даними ФСБ, зловмисник нібито планував атаки на об’єктах Балтійського флоту та в аеропорту «Храброво».

Вдома у затриманого знайшли бомбу потужністю близько 5 кг тротилу, агітаційну літературу та символіку «Азова».

ФСБ також показало відео затримання прихильника «Азова».

Нібито затриманий уже дав свідчення.

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Тэги: Россия, Росія