НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Інциденти
10:44 25 Августа 2022 Просмотров 29   КомментариевКомментарии

Планував підірвати аеропорт: ФСБ в Калінінграді затримала чергового діверсанта полку «Азов»

ФСБ повідомила про запобігання теракту в Калінінградській області і затриманні громадянина Росії, прихильника полку «Азов».

Спецназ ФСБ пішов на затримання діверсанта

Про це повідомило російське пропагандистське агентство РИА Новости.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За даними ФСБ, зловмисник нібито планував атаки на об’єктах Балтійського флоту та в аеропорту «Храброво».

Вдома у затриманого знайшли бомбу потужністю близько 5 кг тротилу, агітаційну літературу та символіку «Азова».

ФСБ також показало відео затримання прихильника «Азова».

Нібито затриманий уже дав свідчення.

Тэги: Россия, Росія
Loading...

Новости по теме

ТОР
25.08.2022 10:05
Навіть не в цій лізі: війна розбила міф про силу російської армії – Bloomberg
ТОР
24.08.2022 12:42
У Рязанській області площа лісових пожеж швидко розростається: вогонь йде на Москву
ТОР
23.08.2022 20:29
Вбивство Дугіної було інсценовано, – екс-заступник міністра інформполітики
blog comments powered by Disqus
Нічні вибухи на Київщині: з’явилися подробиці

08:14 Україна

Під Києвом уночі прогриміли вибухи та спалахнула пожежа

06:40 Україна

Внаслідок удару по залізничній станції Чаплине загинуло 22 людини, – Зеленський

06:12 Україна

Біля берегів Італії затонула яхта російського олігарха Геннадія Айвазяна

19:58 Світ

ЗСУ завдали удару по мосту біля Каховської ГЕС. Відео

15:31 Україна

РФ нанесла груповий ракетний удар по Миргороду: подробиці

12:56 Україна

Під Запоріжжям вночі ЗСУ знищили великий склад боєприпасів окупантів

07:14 Україна

Вбивство Дугіної було інсценовано, – екс-заступник міністра інформполітики

20:29 Світ

У Білгородській області сталося «самозаймання» складу з боєприпасами

19:50 Світ

У Мелітополі окупанти перетворюють школи на режимні об’єкти та вводять кадетську дисципліну

19:04 Україна

У Севастополі пролунало кілька вибухів

16:38 Україна