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10:44 25 Августа 2022 29 Комментарии
Планував підірвати аеропорт: ФСБ в Калінінграді затримала чергового діверсанта полку «Азов»
ФСБ повідомила про запобігання теракту в Калінінградській області і затриманні громадянина Росії, прихильника полку «Азов».
Спецназ ФСБ пішов на затримання діверсанта
Про це повідомило російське пропагандистське агентство РИА Новости.
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За даними ФСБ, зловмисник нібито планував атаки на об’єктах Балтійського флоту та в аеропорту «Храброво».
Вдома у затриманого знайшли бомбу потужністю близько 5 кг тротилу, агітаційну літературу та символіку «Азова».
ФСБ також показало відео затримання прихильника «Азова».
Нібито затриманий уже дав свідчення.
Тэги: Россия, Росія
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