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13:26 25 Августа 2022 12 Комментарии
Через обстріли окупантів Енергодар залишився без світла та води: місто в диму
Енергодар Запорізької області через обстріли окупантів залишився без електро- і водопостачання.
Енергодар в диму
Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.
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“Зараз з’ясовуємо, наскільки критична ситуація та чи можна її виправити найближчим часом”, – додав він.
Місцеві Telegram-канали повідомили, що окупанти нібито підпалили ліс на околиці Енергодару. Через це сталося коротке замикання.
Також в мережі викладають фото, де видно великі стовпи диму, що накрили місто.
Тэги: Запорожье, энергодар, Запоріжжя, Енергодар
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