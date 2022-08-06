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Главная » Україна » Інциденти
13:26 25 Августа 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Через обстріли окупантів Енергодар залишився без світла та води: місто в диму

Енергодар Запорізької області через обстріли окупантів залишився без електро- і водопостачання.

Енергодар в диму

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

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“Зараз з’ясовуємо, наскільки критична ситуація та чи можна її виправити  найближчим часом”, – додав він.

Місцеві Telegram-канали повідомили, що окупанти нібито підпалили ліс на околиці Енергодару. Через це сталося коротке замикання.

Також в мережі викладають фото, де видно великі стовпи диму, що накрили місто.

Місто в клубах диму

Місто в клубах диму

Біля Енергодару палає ліс

Біля Енергодару палає ліс

Тэги: Запорожье, энергодар, Запоріжжя, Енергодар
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