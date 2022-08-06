Через обстріли окупантів Енергодар залишився без світла та води: місто в диму

Енергодар Запорізької області через обстріли окупантів залишився без електро- і водопостачання.

Енергодар в диму



Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

“Зараз з’ясовуємо, наскільки критична ситуація та чи можна її виправити найближчим часом”, – додав він.

Місцеві Telegram-канали повідомили, що окупанти нібито підпалили ліс на околиці Енергодару. Через це сталося коротке замикання.

Також в мережі викладають фото, де видно великі стовпи диму, що накрили місто.

Тэги: Запорожье, энергодар, Запоріжжя, Енергодар