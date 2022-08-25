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Главная » Світ » Інциденти
15:48 25 Августа 2022 Просмотров 657   КомментариевКомментарии

Лісові пожежі підбираються до Москви: глава МНС РФ звинуватив диверсантів

Лісові пожежі в Центральній Росії, які прямують до Москви, почалися в результаті підпалів диверсантами, заявив глава МНС РФ Олександр Куренков.

Дим від пожеж вже дістався Москви

Про це повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС.

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«Ми бачимо певні диверсійні моменти. У голові пожежі є елементи підпалів», – заявив Куренков під час поїздки до регіону.

Міністр назвав ситуацію із пожежами як важку.

За добу загальна площа пожеж у Рязанській області збільшилась на 29%, до 15,2 тис. га.

Вогонь із Рязанської області рухається у бік Москви, і наближається до Шатурського району, де розташовані торфовища.

Тэги: Россия, Москва, Росія
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