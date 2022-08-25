Україна наполягає на притягненні Путіна до кримінальної відповідальності
Україна готується до міжнародного трибуналу задля притягнення до кримінальної відповідальності президента Росії Володимира Путіна та його вищого військового командування за розв’язання війни.
Про це повідомило France24.
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План створення трибуналу для розслідування злочинів Росії очолює Андрій Смирнов, заступник голови Адміністрації Президента України.
Визначення злочину агресії було ухвалено у Римському статуті 2010 року, а аналогічне поняття «злочин проти миру» використовувалося на судових процесах у Нюрнберзі та Токіо після Другої світової війни.
Міжнародний кримінальний суд, який займається найтяжчими злочинами протягом останніх 20 років, вже розслідує військові злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні.
“Цей суд є єдиним способом переконатися, що злочинців, які розпочали війну в Україні, буде швидко притягнуто до відповідальності. Світ має коротку пам’ять. Ось чому я хотів би, щоб цей трибунал почав працювати наступного року», – сказав Смирнов.
За його словами, Україна розуміє, що обвинувачених не буде на процесі, але цей трибунал «служитиме для того, щоб ці люди були затавровані як злочинці, і щоб вони не могли подорожувати цивілізованим світом».
Наразі українські прокурори виявили близько 600 підозрюваних в агресії, включаючи високопосадовців, політиків та пропагандистів.