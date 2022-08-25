В Росії заявили про можливу зміну характеру і цілей “спецоперації” в Україні

Характер так званої “спеціальної військової операції” в Україні може змінитися і вона переросте у контртерористичну операцію.

В Росії заговорили про зміну цілей спецоперації



Як повідомило РИА Новости, про це заявив лідер фракції «Справедлива Росія – За правду» Сергій Миронов.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Він уточнив, що під час проведення контртерористичної операції однією з її цілей є «знищення ватажків банд терористичних організацій».

Водночас депутат нагадав, що одна з цілей “спецоперації”, яку оголосив президент РФ Володимир Путін, — денацифікація України — без ліквідації “режиму” президента України Володимира Зеленського не буде виконана.

Раніше фракція «Справедлива Росія – За правду» направила в уряд законопроект про визнання України терористичною державою.

Тэги: Россия, Росія