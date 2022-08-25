НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Політика
19:27 25 Августа 2022 Просмотров 175   КомментариевКомментарии

В Росії заявили про можливу зміну характеру і цілей “спецоперації” в Україні

Характер так званої “спеціальної військової операції” в Україні може змінитися і вона переросте у контртерористичну операцію.

В Росії заговорили про зміну цілей спецоперації

Як повідомило РИА Новости, про це заявив лідер фракції «Справедлива Росія – За правду» Сергій Миронов.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Він уточнив, що під час проведення контртерористичної операції однією з її цілей є «знищення ватажків банд терористичних організацій».

Водночас депутат нагадав, що одна з цілей “спецоперації”, яку оголосив президент РФ Володимир Путін, — денацифікація України — без ліквідації “режиму” президента України Володимира Зеленського не буде виконана.

Раніше фракція «Справедлива Росія – За правду» направила в уряд законопроект про визнання України терористичною державою.

Тэги: Россия, Росія
Loading...

Новости по теме

ТОР
25.08.2022 15:48
Лісові пожежі підбираються до Москви: глава МНС РФ звинуватив диверсантів
ТОР
25.08.2022 15:27
Путін підписав указ про збільшення армії до 2 млн військових
ТОР
25.08.2022 11:12
ФСБ та Генштаб РФ розпочали війну один проти одного – ЗМІ
blog comments powered by Disqus
Байден зателефонував Зеленському: що сталося

20:11 Світ

В Росії заявили про можливу зміну характеру і цілей “спецоперації” в Україні

19:27 Світ

Гра в кішки-мишки: Кім Чен Ин побудував вісім особняків для захисту від замаху

19:05 Світ

Лісові пожежі підбираються до Москви: глава МНС РФ звинуватив диверсантів

15:48 Світ

Нічні вибухи на Київщині: з’явилися подробиці

08:14 Україна

Під Києвом уночі прогриміли вибухи та спалахнула пожежа

06:40 Україна

Внаслідок удару по залізничній станції Чаплине загинуло 22 людини, – Зеленський

06:12 Україна

Біля берегів Італії затонула яхта російського олігарха Геннадія Айвазяна

19:58 Світ

ЗСУ завдали удару по мосту біля Каховської ГЕС. Відео

15:31 Україна

РФ нанесла груповий ракетний удар по Миргороду: подробиці

12:56 Україна

Під Запоріжжям вночі ЗСУ знищили великий склад боєприпасів окупантів

07:14 Україна