В Росії заявили про можливу зміну характеру і цілей “спецоперації” в Україні
Характер так званої “спеціальної військової операції” в Україні може змінитися і вона переросте у контртерористичну операцію.
Як повідомило РИА Новости, про це заявив лідер фракції «Справедлива Росія – За правду» Сергій Миронов.
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Він уточнив, що під час проведення контртерористичної операції однією з її цілей є «знищення ватажків банд терористичних організацій».
Водночас депутат нагадав, що одна з цілей “спецоперації”, яку оголосив президент РФ Володимир Путін, — денацифікація України — без ліквідації “режиму” президента України Володимира Зеленського не буде виконана.
Раніше фракція «Справедлива Росія – За правду» направила в уряд законопроект про визнання України терористичною державою.