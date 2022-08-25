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20:11 25 Августа 2022 123 Комментарии
Байден зателефонував Зеленському: що сталося
Президент Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Джо Байденом.
Зеленський поговорив з Байденом
У себе в Twitter глава держави зазначив, що подякував Байдену за безпекову та фінансову підтримку України з боку США.
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Президенти також обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над країною-терористом РФ та важливість того, щоб Росія відповіла за свої воєнні злочини.
У Білому домі поки не повідомляли подробиці спілкування Байдена і Зеленського.
Напередодні представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Байден зателефонує Зеленському та обговорить з ним нову інформацію щодо псевдореферендумів, які окупанти планують провести на тимчасово захоплених українських територіях.
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