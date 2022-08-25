Байден зателефонував Зеленському: що сталося

Президент Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Джо Байденом.

Зеленський поговорив з Байденом



У себе в Twitter глава держави зазначив, що подякував Байдену за безпекову та фінансову підтримку України з боку США.

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Президенти також обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над країною-терористом РФ та важливість того, щоб Росія відповіла за свої воєнні злочини.

У Білому домі поки не повідомляли подробиці спілкування Байдена і Зеленського.

Напередодні представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Байден зателефонує Зеленському та обговорить з ним нову інформацію щодо псевдореферендумів, які окупанти планують провести на тимчасово захоплених українських територіях.