Главная » Світ » Інциденти
06:06 26 Августа 2022 199 Комментарии
Російський танкер налетів на катер з людьми біля берегів Туреччини
Біля берегів Туреччини увечері 25 серпня зіштовхнулися нафтовий танкер Karakuz, що пливе під російським прапором до Греції, й легкомоторний човен із двома людьми.
В результаті інциденту ніхто не постраждав
Про це повідомило Sabah.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Інцидент стався близько 21:00 за місцевим часом навпроти протоки Дарданелли.
В умовах сильного дощу 140-метровий нафтовий танкер “Каракуз”, що плив з Росії до греції, наскочив на катер із двома людьми на борту.
Капітан танкера повідомив про інцидент берегову охорону Туреччини, яка відрядила на місце події буксир і рятувальну шлюпку.
Унаслідок інциденту жодна людина не постраждала, але катер зазнав пошкоджень. Зазначається, що його буксирують до турецького півострова Галліполі.
Тэги: Турция, Туреччина
Loading...
Новости по теме
ТОРТуреччина заявила, що Росія має повернути Крим Україні
24.08.2022 13:48
ТОРТуреччина розпочала військову операцію в Сирії: є перші жертви
17.08.2022 06:43