Російський танкер налетів на катер з людьми біля берегів Туреччини

Біля берегів Туреччини увечері 25 серпня зіштовхнулися нафтовий танкер Karakuz, що пливе під російським прапором до Греції, й легкомоторний човен із двома людьми.

В результаті інциденту ніхто не постраждав



Про це повідомило Sabah.

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Інцидент стався близько 21:00 за місцевим часом навпроти протоки Дарданелли.

В умовах сильного дощу 140-метровий нафтовий танкер “Каракуз”, що плив з Росії до греції, наскочив на катер із двома людьми на борту.

Капітан танкера повідомив про інцидент берегову охорону Туреччини, яка відрядила на місце події буксир і рятувальну шлюпку.

Унаслідок інциденту жодна людина не постраждала, але катер зазнав пошкоджень. Зазначається, що його буксирують до турецького півострова Галліполі.

Тэги: Турция, Туреччина