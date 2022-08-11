Море сюрпризів для окупантів: Арестович розповів про три таємні пункти допомоги від США

Новий пакет допомоги США містить три таємні пункти, які принесуть росіянам багато сюрпризів.

Арестович розповів про американську військову допомогу



Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

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«У вчорашньому пакеті від Байдена, якщо добре подивитися, написано: «Три позиції, які не розкриваються». І ми їх не розкриємо. Саме в цьому буде море сюрпризів», – зазначив він.

Арестович також додав, що після зустрічі Рамштайн-4 союзники не кажуть, яке озброєння дають Україні. Він пояснив це тим, що росіянам не слід знати, яке саме озброєння є у ЗСУ.

Також радник глави ОП повідомив, що у новому пакеті допомоги є контрбатарейні радари та 245 тисяч снарядів.

Тэги: Алексей Арестович, Олексій Арестович