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09:38 26 Августа 2022 Просмотров 1293   КомментариевКомментарии

Викладачка київського університету координувала мережу російських агентів в столиці

Печерська прокуратура Києва повідомила про підозру колишній викладачці столичного університету у державній зраді та створенні на замовлення російських спецслужб мережі агентів.

Агенти стежили за військовими і теробороною в Київі

Про це повідомив пресцентр Офісу генпрокурора.

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Ціллю агентурної мережі було отримання даних про розташування Збройних сил та територіальної оборони.

За попередніми даними, з лютого 2022 року підозрювана перебувала на території РФ і на замовлення російських кураторів створила та адмініструвала в месенджері Telegram низку груп.

У цих групах зловмисниця вербувала громадян України для отримання інформації про розміщення та переміщення військовослужбовців ЗСУ та тероборони в м. Києві та Київській області.

За даними прокурорів, вона завербувала понад 10 осіб, які, починаючи з 24 лютого 2022 року, здійснювали обходи певних ділянок у м. Києві та Київській області та фотографували місця дислокації та пересування українських військовослужбовців.

Після чого ці відомості передавалися кураторам із силових структур РФ.

Крім того, на своїй сторінці у забороненій в Україні російській соцмережі «Вконтакте» та на каналі YouTube викладачка розповсюджувала відео та повідомлення, які за своїм змістом виправдовували та визнавали правомірною збройну агресію РФ проти України.

Також у цих повідомленнях вона закликала до насильницької зміни та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

Наразі підозрюваній інкриміновані дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу, державну зраду, вчинені в умовах воєнного стану та виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії РФ проти України.

Тэги: Офіс генпрокурора, Київ
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