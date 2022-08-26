Главная » Україна » Суспільство
09:50 26 Августа 2022 16 Комментарии
Всі енергоблоки Запорізької АЕС відключені від мережі – Енергоатом
Станом на 9:00 26 серпня 2022 року всі енергоблоки Запорізької АЕС відключені від енергомережі.
Всі шість енергоблоків ЗАЕС відключені
Про це повідомили в Енергоатомі.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Власні потреби станції в електроживленні наразі забезпечуються через відремонтовану лінію з енергосистеми України.
Лінія видачі потужності ЗАЕС в енергосистему України також відновлена, ведуться роботи з підготовки підключення двох енергоблоків ЗАЕС до мережі.
Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає.
Тэги: Запорожская АЭС, Запорізька АЕС
Loading...
Новости по теме
ТОР