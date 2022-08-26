Всі енергоблоки Запорізької АЕС відключені від мережі – Енергоатом

Станом на 9:00 26 серпня 2022 року всі енергоблоки Запорізької АЕС відключені від енергомережі.

Всі шість енергоблоків ЗАЕС відключені



Про це повідомили в Енергоатомі.

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Власні потреби станції в електроживленні наразі забезпечуються через відремонтовану лінію з енергосистеми України.

Лінія видачі потужності ЗАЕС в енергосистему України також відновлена, ведуться роботи з підготовки підключення двох енергоблоків ЗАЕС до мережі.

Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає.

Тэги: Запорожская АЭС, Запорізька АЕС