В Бердянську підірвали колаборанта Колесникова: він помер у лікарні

В окупованому Бердянську Запорізької області партизани підірвали заступника начальника так званої «Державної автоінспекції».

Про це повідомили в окупаційної «мерії».

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Там зазначили, що інцидент стався біля оздоровчого центру «Криворізький гірник». За попередніми даними, постраждав заступник начальника «ДАІ» Олександр Колесніков.

«Він доправлений до міської клінічної лікарні з осколковими поранення, лікарі надають йому необхідну медичну допомогу. Деталі події уточнюються», – сказано в повідомленні.

Пізніше російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що Колесников таки помер у лікарні.

Колесніков ще рік тому був звичайним патрульним у поліції Бердянська.