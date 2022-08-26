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16:20 26 Августа 2022 102 Комментарии
В Бердянську підірвали колаборанта Колесникова: він помер у лікарні
В окупованому Бердянську Запорізької області партизани підірвали заступника начальника так званої «Державної автоінспекції».
Про це повідомили в окупаційної «мерії».
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Там зазначили, що інцидент стався біля оздоровчого центру «Криворізький гірник». За попередніми даними, постраждав заступник начальника «ДАІ» Олександр Колесніков.
«Він доправлений до міської клінічної лікарні з осколковими поранення, лікарі надають йому необхідну медичну допомогу. Деталі події уточнюються», – сказано в повідомленні.
Пізніше російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що Колесников таки помер у лікарні.
Колесніков ще рік тому був звичайним патрульним у поліції Бердянська.
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