Подоляк: Переговори з Путіним – це смертний вирок для України

Україна протистоїть спробам втягнути її у переговори з Росією, оскільки вони стануть смертним вироком для країни.

Подоляк висловивсящодо переговорів з Путіним



Про це в інтерв’ю The Hill заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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«Президент Зеленський однозначно проти цього, і українське суспільство непохитне, тому що ми повною мірою розуміємо ризики», – сказав він.

Подоляк попередив, що Росія використовуватиме будь-яку паузу в бойових діях, щоб відновити сили та розпочати ще сильніший наступ.

За відсутності переговорів, на думку Подоляка, Путін, швидше за все, зосередиться на війні на виснаження, щоб вимотати міжнародну підтримку, доки не зможе перемогти.

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