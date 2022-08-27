Окупанти активізувались під Харковом: ЗСУ відбили ворожий наступ

На Харківському напрямку ворог Штурмовими діями намагався просунутися в напрямку Дементіївки, але успіху не мав, змушений був відійти.

ЗСУ дають відсіч ворогу на всіх напрямках



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Також російські війська намагалися вести наступальні дії й на інших напрямках.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили спробу наступу ворога у напрямку Григорівки.

На Бахмутському напрямку окремі підрозділи противника здійснили спробу покращення тактичного положення у напрямках населених пунктів Соледар, Зайцеве та Майорськ. Успіху не мали, відійшли.

На Авдіївському напрямку наступальними діями окупанти намагалися просунутись у напрямку Невельського, отримали відсіч та відкотились назад.

На Новопавлівському напрямку підрозділи противника вели наступальний бій у напрямку населеного пункту Пречистівка, успіху не мали, відійшли.

На Південнобузькому напрямку силами розвідувальної групи окупанти намагалися вести розвідку в районі Потьомкиного, ворога виявлено та знешкоджено.