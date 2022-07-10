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09:53 27 Августа 2022 6 Комментарии
Окупанти активізувалися на Донбасі через страх наступу ЗСУ на півдні
За останні п’ять днів спостерігається зростання інтенсивності російських атак на Донбасі, на північ від Донецька точаться інтенсивні бої в районі міст Сіверськ та Бахмут.
На Донбасі тривають інтенсивні бої
Про це повідомили у Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.
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Там зазначили, що проросійські бойовики, ймовірно, здобули деякий прогрес у напрямку центру села Піски, неподалік Донецького аеропорту.
Проте загалом російські війська забезпечили собі мало територіальних завоювань.
На думку аналітиків, Росія активізувала свої зусилля на Донбасі у спробі залучити чи зв’язати додаткові українські підрозділи на тлі інформації щодо підготовки контрнаступу на півдні України.
Тэги: Донбасс, донбас
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