Окупанти активізувалися на Донбасі через страх наступу ЗСУ на півдні

За останні п’ять днів спостерігається зростання інтенсивності російських атак на Донбасі, на північ від Донецька точаться інтенсивні бої в районі міст Сіверськ та Бахмут.

На Донбасі тривають інтенсивні бої



Про це повідомили у Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

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Там зазначили, що проросійські бойовики, ймовірно, здобули деякий прогрес у напрямку центру села Піски, неподалік Донецького аеропорту.

Проте загалом російські війська забезпечили собі мало територіальних завоювань.

На думку аналітиків, Росія активізувала свої зусилля на Донбасі у спробі залучити чи зв’язати додаткові українські підрозділи на тлі інформації щодо підготовки контрнаступу на півдні України.

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