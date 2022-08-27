Військові успіхи Путіна залишилися у минулому: нова помилка може стати смертельною

Кожна нова помилка може стати смертельною для президента РФ Володимира Путіна, а його військові успіхи залишилися у минулому.

Путін став жертвої створеної ним автократії



Про це розповів в інтервю The Guardian Лоуренс Фрідман, професор лондонського Кінгс Коледжу та голова проекту Command, що вивчає паралелі між історичними конфліктами.

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На його думку автократії, яку створив в Росії Путін, дуже погані в ухваленні рішень.

Від режиму Путіна до влади Хусейна, у всіх деспотій є важлива вада: «кожне нове рішення автократа може стати фатальним». Причиною такого може стати відсутність критики та значущої комунікації між крилами у владі. Іронія в тому, що автократи впевнені: їхня влада тримається саме на сміливому та стрімкому ухваленні рішень.

Багато років путінські військові авантюри призводили до певного бажаного результату: Сирія, Грузія, Чечня, окупація Криму. Тепер все розсипається, як картковий будиночок, навіть у Сирії довелося поступитися Туреччині в обмін на збереження партнерства.

Путін «щиро вважав, що Україна прогнеться під тиском, що її влада випарується».

Ніхто зі світових аналітиків, нагадує Фрідман, напередодні вторгнення в Україну не вірив, що українці так просто здадуться. Однак Путін вірив і був серйозним у словах про “спецоперацію”, яка триватиме кілька днів.

ФСБ мала цілий підрозділ із сотень співробітників та мережу з тисяч агентів по всій Україні перед вторгненням, як нещодавно повідомляла. Але Путін свідомо обрав тактику комунікувати «тільки з тими підлеглими та співробітниками, хто поділяв його забобони». Не факт, що взагалі «хтось із вищого політикуму чи командування може нести відповідальність за помилки».

На думку аналітика, Путіну не дозволила задавити Україну силою його власна армія.

Режим, що тримається на легенді про непереможну російську армію, не може визнати, що має колосальні проблеми. До війни виявилися не готові ні солдати, ні генерали, ні техніка.

Тож годувати «машину війни», якою намагаються задавити українців, стає дедалі складніше, робить висновок експерт.

Тэги: Владимир Путин, Володимир Путін