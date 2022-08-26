З портів України експортовано вже понад мільйон тонн сільгосппродуктів
Зерновим коридором з портів України на даний момент експортовано 1 млн 43 тис. 286 тонн сільгосппродукції.
Про це повідомило Anadolu із посиланням на Міністерство національної оборони Туреччини.
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У відомстві зазначили, що домовленості щодо зернового коридору реалізуються відповідно до намічених планів.
Згідно з повідомленням, з 1 серпня і до ранку 27 серпня зерновим коридором пройшли 103 судна, у тому числі 57 суховантажів для завантаження в портах України. При цьому 46 суден із сільгосппродукцією відбули з портів Одеської області України у напрямку Стамбула.
Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі в присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша було підписано угоду щодо безпечного транспортування зерна з портів України.
Підписи під документом поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини.