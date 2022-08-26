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17:06 27 Августа 2022 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

З портів України експортовано вже понад мільйон тонн сільгосппродуктів

Зерновим коридором з портів України на даний момент експортовано 1 млн 43 тис. 286 тонн сільгосппродукції.

З 1 серпня і до ранку 27 серпня зерновим коридором пройшли 103 судна

Про це повідомило Anadolu із посиланням на Міністерство національної оборони Туреччини.

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У відомстві зазначили, що домовленості щодо зернового коридору реалізуються відповідно до намічених планів.

Згідно з повідомленням, з 1 серпня і до ранку 27 серпня зерновим коридором пройшли 103 судна, у тому числі 57 суховантажів для завантаження в портах України. При цьому 46 суден із сільгосппродукцією відбули з портів Одеської області України у напрямку Стамбула.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі в присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша було підписано угоду щодо безпечного транспортування зерна з портів України.

Підписи під документом поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини.

Тэги: Турция, Туреччина
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