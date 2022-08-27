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17:24 27 Августа 2022 Просмотров 79   КомментариевКомментарии

Росія перекидає на фронт новосформований 3-й армійський корпус

Росія перекидає до Ростовської області новосформований 3-й армійський корпус.

Третій армійський корпус вважався резервом російського командування

Про це повідомив Мілітарний.

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Видання зазначило, що в останні дні заявилися фото та відео перевезення російської військової техніки 3-го армійського корпусу залізницею.

На оприлюднених відео зафіксовано видно зенітно-ракетний комплекс «Бук», а на фотографіях – танки Т-80БВ та Т-90М.

Згідно з базою даних російської залізниці, обидва ешелони прямують з селища Муліно (Нижньогородська область) на залізничну станцію Неклинівка Ростовської області біля кордону з Донецькою областю України.

Аналітики з Conflict Intelligence Team розповіли, що з Муліно вони вийшли 22 та 24 серпня відповідно, що приблизно відповідають часу відправлення сформованого там 3 армійського корпусу.

Аналітики вважають, що перевезення комплексів «Бук» свідчить про перекидання великого військового з’єднання.

В цьому випадку можна припустити, що йдеться про перекидання всього 3 корпуси, або принаймні тієї його частини, яка вважається боєготовою.

Раніше українська розвідка повідомляла, що за наявними даними, у західному військовому окрузі РФ триває формування 3-го армійського корпусу чисельністю до 15,5 тис. військовослужбовців з пунктом постійної дислокації у Муліно (Нижньогородська обл.).

Орієнтовний термін набуття готовності до виконання завдань визначався як 15 серпня поточного року.

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