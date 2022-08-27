НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
07:25 28 Августа 2022 Просмотров 106   КомментариевКомментарии

Вночі ворог обстріляв Харків, Миколаїв та Запоріжжя

Ніч, що минула, била в Україні неспокійною: у перші години доби вибухи пролунали в Харкові, Миколаєві, Запоріжжі і Дніпропетровській області.

Після одного з прильотів в Запоріжжі здійнялась пожежа

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Близько опівночі через чергову загрозу ворожого обстрілу в багатьох східних та південних областях оголосили повітряну тривогу. Практично одразу в мережі почали повідомляти про перші вибухи.

Зокрема, росіяни вдарили по Харківщині. Про вибухи в області повідомили о 00:01.

Практично одночасно почався обстріл Нікопольського району Дніпропетровщини. Попередньо, окупанти гатили зі ствольної артилерії та РСЗВ із південного берега Каховського водосховища.

За кілька хвилин окупанти завдали ударів по Миколаївщині. Вони також били по області з реактивних систем залпового вогню. Обстріл здійснювали з тимчасово окупованих територій Херсонщини.

Вже за півгодини повідомили про вибухи у Запоріжжі. За інформацією місцевих, окупанти запустили ракети. Вибухи попередньо пролунали за містом.

О 00:42 росіяни повторно вдарили по Дніпропетровщині. Вибухи пролунали в Марганці, що в Нікопольському районі області.

Окрім цього, о 1:36 вкотре повідомили про обстріл у Миколаївській області. Цього разу окупанти били також з Херсонщини, однак вже із ЗРК С-300.

Після другої ночі окупанти знов нанесли ракетний удар по Запоріжжю. Місцеві кажуть, що було дуже громко, а після вибухів здійнялася велика пожежа.

Loading...

Новости по теме

ТОР
27.08.2022 19:30
У Москві підпалили авто заступника начальника управління Генштабу ЗС РФ
ТОР
27.08.2022 17:24
Росія перекидає на фронт новосформований 3-й армійський корпус
ТОР
27.08.2022 17:06
З портів України експортовано вже понад мільйон тонн сільгосппродуктів
blog comments powered by Disqus
ЗСУ завдали ракетного удару по об’єктах окупантів у Новій Каховці

13:24 Україна

Ракетні крейсери США увійшли до Тайванської протоки: Китай напружився

10:14 Світ

Військові успіхи Путіна залишилися у минулому: нова помилка може стати смертельною

14:09 Світ

Хворий за трьома напрямками: в ГУР розповіли про здоров’я Путіна

13:17 Світ

В розвідці розповіли, коли розпочнеться вирішальний період війни в Україні

12:56 Україна

З’явилося супутникове фото Антонівського мосту після останніх ударів ЗСУ

11:48 Україна

Росіяни перекидають з материка до Криму важку військову техніку

11:14 Україна

Сили спецоперацій показали знищення позицій ворога майже на кордоні з Росією

08:49 Україна

Вночі окупанти нанесли потужний удар по Запоріжжю: зафіксовано 16 прильотів

06:59 Україна

Подоляк: Переговори з Путіним – це смертний вирок для України

19:35 Україна

Шматки тіл і техніки: з’явилося відео наслідків удару ЗСУ по Каховському мосту

18:14 Україна