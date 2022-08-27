Вночі ворог обстріляв Харків, Миколаїв та Запоріжжя

Ніч, що минула, била в Україні неспокійною: у перші години доби вибухи пролунали в Харкові, Миколаєві, Запоріжжі і Дніпропетровській області.

Після одного з прильотів в Запоріжжі здійнялась пожежа



Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Близько опівночі через чергову загрозу ворожого обстрілу в багатьох східних та південних областях оголосили повітряну тривогу. Практично одразу в мережі почали повідомляти про перші вибухи.

Зокрема, росіяни вдарили по Харківщині. Про вибухи в області повідомили о 00:01.

Практично одночасно почався обстріл Нікопольського району Дніпропетровщини. Попередньо, окупанти гатили зі ствольної артилерії та РСЗВ із південного берега Каховського водосховища.

За кілька хвилин окупанти завдали ударів по Миколаївщині. Вони також били по області з реактивних систем залпового вогню. Обстріл здійснювали з тимчасово окупованих територій Херсонщини.

Вже за півгодини повідомили про вибухи у Запоріжжі. За інформацією місцевих, окупанти запустили ракети. Вибухи попередньо пролунали за містом.

О 00:42 росіяни повторно вдарили по Дніпропетровщині. Вибухи пролунали в Марганці, що в Нікопольському районі області.

Окрім цього, о 1:36 вкотре повідомили про обстріл у Миколаївській області. Цього разу окупанти били також з Херсонщини, однак вже із ЗРК С-300.

Після другої ночі окупанти знов нанесли ракетний удар по Запоріжжю. Місцеві кажуть, що було дуже громко, а після вибухів здійнялася велика пожежа.