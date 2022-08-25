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07:47 28 Августа 2022 79 Комментарии
В окупованому Мелітополі вночі пролунали потужні вибухи
Чергова вибухова ніч сталася 28 серпня у Мелітополі та селищі Мирне, що розташовано у передмісті.
Мешканці деяких районів бачили яскравий сполох після прильотів
Про це повідомили місцеві жителі і підтвердив мер Іван Федоров.
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О першій годині мешканці всіх районів міста чули гучні вибухи. Перший з них був такої сили, що у деяких домах тремтіли вікна і посипалася штукатурка.
Також люди розповідають, що чули вибухи в повітрі і вибухи від прильотів. На багатьох автівках спрацювала сигналізація.
“Чекаємо підтвердження того, що ЗСУ ювелірно точними ударами відмінусували ще одну базу окупантів. Ворогу ніколи не буде спокійно на нашій землі”, – зазначив Федоров.
Тэги: мелитополь, Мелітополь
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