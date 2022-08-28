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07:59 28 Августа 2022 47 Комментарии
Окупанти наступали на позиції ЗСУ на трьох напрямках: всюди отримали відсіч
Російські окупанти намагались наступати на Слов’янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, але отримали жорстку відсіч від українських захисників.
Українські захисники не дають окупантам жодного шансу
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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На Слов’янському напрямку ворог намагався вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але успіху не мав та вимушений відійти.
На Бахмутському напрямку противник намагався вести наступ у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого. Українські захисники зупинили та відкинули окупантів назад.
На Авдіївському напрямку ворог вів наступ у напрямку Лозове – Первомайське, отримав жорстку відсіч та вимушено відійшов.
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