Окупанти наступали на позиції ЗСУ на трьох напрямках: всюди отримали відсіч

Російські окупанти намагались наступати на Слов’янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, але отримали жорстку відсіч від українських захисників.

Українські захисники не дають окупантам жодного шансу



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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На Слов’янському напрямку ворог намагався вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але успіху не мав та вимушений відійти.

На Бахмутському напрямку противник намагався вести наступ у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого. Українські захисники зупинили та відкинули окупантів назад.

На Авдіївському напрямку ворог вів наступ у напрямку Лозове – Первомайське, отримав жорстку відсіч та вимушено відійшов.