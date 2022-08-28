НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
07:59 28 Августа 2022 Просмотров 47   КомментариевКомментарии

Окупанти наступали на позиції ЗСУ на трьох напрямках: всюди отримали відсіч

Російські окупанти намагались наступати на Слов’янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, але отримали жорстку відсіч від українських захисників.

Українські захисники не дають окупантам жодного шансу

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

На Слов’янському напрямку ворог намагався вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але успіху не мав та вимушений відійти.

На Бахмутському напрямку противник намагався вести наступ у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого. Українські захисники зупинили та відкинули окупантів назад.

На Авдіївському напрямку ворог вів наступ у напрямку Лозове – Первомайське, отримав жорстку відсіч та вимушено відійшов.

Loading...

Новости по теме

ТОР
28.08.2022 07:47
В окупованому Мелітополі вночі пролунали потужні вибухи
ТОР
28.08.2022 07:25
Вночі ворог обстріляв Харків, Миколаїв та Запоріжжя
ТОР
27.08.2022 19:30
У Москві підпалили авто заступника начальника управління Генштабу ЗС РФ
blog comments powered by Disqus
ЗСУ завдали ракетного удару по об’єктах окупантів у Новій Каховці

13:24 Україна

Ракетні крейсери США увійшли до Тайванської протоки: Китай напружився

10:14 Світ

Військові успіхи Путіна залишилися у минулому: нова помилка може стати смертельною

14:09 Світ

Хворий за трьома напрямками: в ГУР розповіли про здоров’я Путіна

13:17 Світ

В розвідці розповіли, коли розпочнеться вирішальний період війни в Україні

12:56 Україна

З’явилося супутникове фото Антонівського мосту після останніх ударів ЗСУ

11:48 Україна

Росіяни перекидають з материка до Криму важку військову техніку

11:14 Україна

Сили спецоперацій показали знищення позицій ворога майже на кордоні з Росією

08:49 Україна

Вночі окупанти нанесли потужний удар по Запоріжжю: зафіксовано 16 прильотів

06:59 Україна

Подоляк: Переговори з Путіним – це смертний вирок для України

19:35 Україна

Шматки тіл і техніки: з’явилося відео наслідків удару ЗСУ по Каховському мосту

18:14 Україна