Росія кине свіжий армійський корпус у наступ: відомий напрямок

Російські військові мають намір запровадити 3-й армійський корпус для посилення наступальних операцій під Донецьком, де рух навколо Мар’їнки, Пісків та Авдіївки зупинився після деяких успіхів.

Краще оснащення не обов'язково робить сили ефективнішими



Такий прогноз зробили аналітики американського Інституту вивчення війни.

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Раніше повідомлялося, що добровольчі батальйони, які формує Росія, поділяють на дві основні групи.

Одні перекидаються на передову, щойно вони завершують скорочену початкову підготовку. Інші об’єдналися у новий 3-й армійський корпус.

Війська 3-го армійського корпусу тренуються з використанням більш сучасної російської техніки, такої як бойові машини піхоти БМП-3, Т-80БВМ та танки Т-90М, а також нові варіанти автомата АК-12.

Це говорить про те, що російські військові мають намір задіяти їх у наступальних операціях і сподіваються відновити темп десь уздовж лінії фронту.

Група розвідки конфліктів (CIT) зафіксувала перекидання танків Т-80БВ і Т-90М, які перебували в Муліно, ймовірно, зі складу 3-го армійського корпусу до Ростовської області 27 серпня.

Якщо цей звіт вірний, можна припустити, що російські військові мають намір застосувати 3-й армійський корпус для посилення наступальних операцій під Донецьком, де рух навколо Мар’їнки, Пісків та Авдіївки зупинився після деяких успіхів.

Проте експерти не відкидають, що частини 3-го армійського корпусу також можуть бути розгорнуті на південній осі.

У той самий час, на їхню думку, елементи 3-го армійського корпусу навряд чи зможуть створити ефективну бойову міць. Краще оснащення не обов’язково робить сили ефективнішими, якщо особовий склад недостатньо навчений чи дисциплінований.

Попередній військовий досвід не був обов’язковим багатьом добровольцям 3-го армійського корпусу. Крім того, за наявною інформацією, багато добровольців фізично нездорові та старі.

Аналітики також зазначають, що нестача у Росії досвідчених офіцерів знизить ефективність 3-го армійського корпусу.