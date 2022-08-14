Ракетні крейсери США увійшли до Тайванської протоки: Китай напружився

Два ракетні крейсери США – USS Antietam і USS Chancellorsville – зайшли до Тайванської протоки, щоб пройти через неї далі.

USS Antietam і USS Chancellorsville зайшли до Тайванської протоки



Про це повідомила ВВС з посиланням на повідомлення ВМС США.

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Це перша подібна операція з моменту виникнення напруженості у відносинах між Тайванем та Китаєм після візиту на острів спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

Вашингтон заявив, що прохід з протоки військових кораблів демонструє свободу судноплавства у міжнародних водах.

Пекін вважає такі дії провокаційними та повторює, що острів Тайвань є невід’ємною частиною китайської території.

Китайські військові заявили, що стежать за просуванням американських судів, підтримують високу бойову готовність та готові відповісти на будь-які провокації.

«Ці кораблі проходять через коридор у протоці, що знаходиться за межами територіального моря будь-якої прибережної держави», – сказано в заяві ВМС США.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що кораблі пливуть у південному напрямку і що його сили спостерігають за тим, щоб «ситуація зберігалася в межах норми».

Тэги: США, Китай, тайвань