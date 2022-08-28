Мелітополь ризикує зустріти зиму без газу та опалення: роcпропаганда запевняє, що все добре

З наближенням холодів окупована частина Запорізької області, що залишилася без газопостачання, ризикує залишитися взимку без опалення.

Колаборант Квач розповів, що труби без газу - це не так вже і погано



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Поки люди змушені готувати їжу на електроплитах, російські пропагандисти знімають бравурні сюжети про радісні газові перспективи регіону.

В одному з останніх вони розповіли про “кропітку роботу” фахівців з обслуговування та підготовки комунікацій. Адже проводити їх у порожніх трубах значно простіше та зручніше.

А місцевий колаборант “генеральний директор унітарного підприємства “Мелітопольгаз” Олег Квач навіть розповів про “певні ініціативи” та “опрацювання варіантів альтернативної подачі”. Звичайно ж, не вдаючись до подробиць.

«До холодів далеко, але російські інженери намагаються налагодити повноцінне газопостачання», – йдеться у сюжеті. І теж не уточнюється, як можна налагодити газопостачання за відсутності джерел надходження газу.

Більше того, пропагандисти розповіли, що раніше мешканці регіону були змушені опалювати будинки за допомогою палетів через високі ціни на газ в Україні.

«Але з приходом Росії ситуація зміниться», – бадьоро заявив пропагандист у сюжеті.

В принципі вже змінилася.

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Нагадаємо, захоплений РФ регіон залишається без газу з початку липня, після того, як у ході бойових дій було перебито магістральний газопровід.

Окупанти на неодноразові запити української сторони щодо доступу до місця ушкодження відповідали відмовою.

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