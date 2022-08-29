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Главная » Україна » Суспільство
07:15 29 Августа 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЗСУ зупинили спроби окупантів наступати на трьох напрямках

На всіх напрямках російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ та цивільну інфраструктуру з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, на деяких напрямках використовував бойову авіацію.

Українські захисники дали відсіч окупантам

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Слов’янському напрямку противник намагався провести безглузду розвідку боєм у районі населеного пункту Долина, зазнав втрат та відійшов. З метою покращення тактичного положення ворог вів штурмові дії біля Богородичного, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку спроби противника вести наступальні бої поблизу Кодеми та Зайцевого зупинені українськими захисниками.

На Авдіївському напрямку з метою покращення тактичного положення ворог вів наступальні бої у районі Первомайського, безуспішно.

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