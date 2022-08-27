Росіяни вранці обстріляли Харків касетними боєприпасами

Російські окупанти вранці 29 серпня обстріляли Харків касетними боєприпасами.

Росія знов використала касетні боєприпаси



Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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«З шостої ранку під обстрілом Київський район Харкова», – написав він у Telegram.

За словами Терехова, що ворог бив по приватному сектору касетними боєприпасами. Вони є забороненими Женевською конвенцією.

Наразі інформації про жертв чи постраждалих внаслідок атаки російських окупантів немає.

Тэги: Харьков, Харків