НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
08:08 29 Августа 2022 Просмотров 57   КомментариевКомментарии

Росіяни вранці обстріляли Харків касетними боєприпасами

Російські окупанти вранці 29 серпня обстріляли Харків касетними боєприпасами.

Росія знов використала касетні боєприпаси

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«З шостої ранку під обстрілом Київський район Харкова», – написав він у Telegram.

За словами Терехова, що ворог бив по приватному сектору касетними боєприпасами. Вони є забороненими Женевською конвенцією.

Наразі інформації про жертв чи постраждалих внаслідок атаки російських окупантів немає.

Тэги: Харьков, Харків
Loading...

Новости по теме

ТОР
27.08.2022 08:49
Сили спецоперацій показали знищення позицій ворога майже на кордоні з Росією
ТОР
27.08.2022 07:08
Росіяни обстріляли ракетами центр Харкова
ТОР
23.08.2022 09:18
Пожежа на заводі ім.Шевченка у Харкові: рятувальники розповіли подробиці
blog comments powered by Disqus
Кремль спустив військовим новий термін виходу на кордон Донецької області

14:15 Світ

ЗСУ розпочали наступ на багатьох напрямках на півдні України

13:26 Україна

ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів на Херсонщині: ворог тікає зі своїх позицій

12:48 Україна

ЗСУ знищили установку С-300, якою окупанти обстрілювали Миколаїв

10:27 Україна

У російській армії почався дефіцит ППО

10:22 Світ

Шойгу фактично відсторонений від керівництва через брак прогресу у війні

09:17 Світ

Після вибухів під Севастополем спалахнула пожежа на колишній військовій частині

08:42 Україна

Вибухова ніч на Херсонщині: ЗСУ вдарили по мостах, складах та базах окупантів

06:43 Україна

На Херсонщині вбили екснардепа-колаборанта Олексія Ковальова

06:14 Україна

Наталію Вовк, яку Росія називає вбивцею Дарії Дугіної, знайдено мертвою в Австрії – ЗМІ

15:53 Світ

Ракетні крейсери США увійшли до Тайванської протоки: Китай напружився

10:14 Світ