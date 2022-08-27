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08:08 29 Августа 2022 57 Комментарии
Росіяни вранці обстріляли Харків касетними боєприпасами
Російські окупанти вранці 29 серпня обстріляли Харків касетними боєприпасами.
Росія знов використала касетні боєприпаси
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
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«З шостої ранку під обстрілом Київський район Харкова», – написав він у Telegram.
За словами Терехова, що ворог бив по приватному сектору касетними боєприпасами. Вони є забороненими Женевською конвенцією.
Наразі інформації про жертв чи постраждалих внаслідок атаки російських окупантів немає.
Тэги: Харьков, Харків
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