Шойгу фактично відсторонений від керівництва через брак прогресу у війні

Через проблеми у війні проти України міністра оборони Росії Сергія Шойгу фактично відсторонено від керівництва, а оперативні командири про хід війни інформують безпосередньо президента Володимира Путіна.

Шойгу в немилості у Путіна через брак прогресу у війні



Про це повідомило Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.

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Російські офіцери та солдати, які мають безпосередній досвід війни, ймовірно, регулярно висміюють Шойгу за його неефективне та відірване від реальності керівництво, оскільки прогрес у бойових діях зупинився.

Також британські військові зазначили, що Шойгу довгий час боровся за те, щоб подолати свою репутацію людини, яка не має суттєвого військового досвіду, оскільки провела велику частину своєї кар’єри у будівельному секторі та Міністерстві з надзвичайних ситуацій.

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