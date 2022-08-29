У російській армії почався дефіцит ППО

За даними Ізраїльської розвідки, російські війська в районі Масьяфа в Сирії згорнули батарею ЗРК С-300 і вивезли її назад до Росії.

Росіянам не вистачає систем ППО



Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

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Він зазначив, що офіційно на озброєнні Росії існує 125 дивізіонів ЗРК С-300 – це 1500 пускових установок.

“І, дивлячись на ці цифри, розуміємо, що недоліку в цій техніці у Росії не повинно бути, як і відчуття дефіциту”, – вважає журналіст.

Але, за його словами, аналітики вже неодноразово стикалися за 6 місяців з тим, що багато даних про російський військовий потенціал у відкритих джерелах були дуті. Причому «роздували» їх самі ж російські військові, імітуючи військову міць «другої» армії світу.

“Власне, щось підказує, що реальний стан справ у росії з ЗРК С-300 набагато гірший, ніж можна собі уявити. Якщо в зону бойових дій в Україну С-300 треба тягнути аж із Сирії”, – резюмував Цаплієнко.