НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Суспільство
10:22 29 Августа 2022 Просмотров 188   КомментариевКомментарии

У російській армії почався дефіцит ППО

За даними Ізраїльської розвідки, російські війська в районі Масьяфа в Сирії згорнули батарею ЗРК С-300 і вивезли її назад до Росії.

Росіянам не вистачає систем ППО

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Він зазначив, що офіційно на озброєнні Росії існує 125 дивізіонів ЗРК С-300 – це 1500 пускових установок.

“І, дивлячись на ці цифри, розуміємо, що недоліку в цій техніці у Росії не повинно бути, як і відчуття дефіциту”, – вважає журналіст.

Але, за його словами, аналітики вже неодноразово стикалися за 6 місяців з тим, що багато даних про російський військовий потенціал у відкритих джерелах були дуті. Причому «роздували» їх самі ж російські військові, імітуючи військову міць «другої» армії світу.

“Власне, щось підказує, що реальний стан справ у росії з ЗРК С-300 набагато гірший, ніж можна собі уявити. Якщо в зону бойових дій в Україну С-300 треба тягнути аж із Сирії”, – резюмував Цаплієнко.

Loading...

Новости по теме

ТОР
29.08.2022 10:09
У окупантів проблеми з керуванням військами через масові знищення пунктів управління рівнів армій і полків
ТОР
29.08.2022 09:17
Шойгу фактично відсторонений від керівництва через брак прогресу у війні
ТОР
29.08.2022 08:42
Після вибухів під Севастополем спалахнула пожежа на колишній військовій частині
blog comments powered by Disqus
Кремль спустив військовим новий термін виходу на кордон Донецької області

14:15 Світ

ЗСУ розпочали наступ на багатьох напрямках на півдні України

13:26 Україна

ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів на Херсонщині: ворог тікає зі своїх позицій

12:48 Україна

ЗСУ знищили установку С-300, якою окупанти обстрілювали Миколаїв

10:27 Україна

У російській армії почався дефіцит ППО

10:22 Світ

Шойгу фактично відсторонений від керівництва через брак прогресу у війні

09:17 Світ

Після вибухів під Севастополем спалахнула пожежа на колишній військовій частині

08:42 Україна

Вибухова ніч на Херсонщині: ЗСУ вдарили по мостах, складах та базах окупантів

06:43 Україна

На Херсонщині вбили екснардепа-колаборанта Олексія Ковальова

06:14 Україна

Наталію Вовк, яку Росія називає вбивцею Дарії Дугіної, знайдено мертвою в Австрії – ЗМІ

15:53 Світ

Ракетні крейсери США увійшли до Тайванської протоки: Китай напружився

10:14 Світ