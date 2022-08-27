Главная » Україна » Інциденти
10:27 29 Августа 2022 162 Комментарии
ЗСУ знищили установку С-300, якою окупанти обстрілювали Миколаїв
Вночі 29 серпня українські військові уразили установку С-300, якою росіяни постійно тероризували Миколаїв.
Окупанти гатили по Миколаєву з установки С-300
Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі одного з телеканалів
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Вона зазначила, що продовжується робота ЗСУ зі знищення осередків живої сили ворога, техніки і озброєння. І ці результати досить переконливі.
“Нами вражено декілька об’єктів протиповітряної оборони цієї ночі ворожої. І завдяки цьому Миколаїв, наприклад, цієї ночі спав спокійніше. Тому що установку С-300, якою вони постійно тероризували місто, було уражено», – пояснила Гуменюк.
Тэги: Николаев, Миолаїв
Loading...
Новости по теме
ТОРВночі окупанти вдарили ракетами по Харкову и Миколаєву
22.08.2022 06:55