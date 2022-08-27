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10:27 29 Августа 2022 Просмотров 162   КомментариевКомментарии

ЗСУ знищили установку С-300, якою окупанти обстрілювали Миколаїв

Вночі 29 серпня українські військові уразили установку С-300, якою росіяни постійно тероризували Миколаїв.

Окупанти гатили по Миколаєву з установки С-300

Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі одного з телеканалів

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Вона зазначила, що продовжується робота ЗСУ зі знищення осередків живої сили ворога, техніки і озброєння. І ці результати досить переконливі.

“Нами вражено декілька об’єктів протиповітряної оборони цієї ночі ворожої. І завдяки цьому Миколаїв, наприклад, цієї ночі спав спокійніше. Тому що установку С-300, якою вони постійно тероризували місто, було уражено», – пояснила Гуменюк.

Тэги: Николаев, Миолаїв
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