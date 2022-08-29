Вбивство Ковальова на Херсонщині: з’явилися подробиці

На Херсонщині застрелили заступника місцевого гауляйтера та екснардепа Олексія Ковальова.

Ковальова застрелили з помпової рушниці



Деталі його смерті розкрив російський Telegram-канал Baza.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Тіло колаборанта з вогнепальним пораненням у голову виявила його мати.

Крім того, невідомі нанесли ножове поранення в шию й 38-річній жінці, яка була разом із Ковальовим.

За попередніми даними, напад стався 28 серпня близько 15 години дня.

Невідомі проникли до приватного будинку колаборанта, де його розстріляли з помпової рушниці. Після цього завдали поранень і його співмешканці.

Як повідомляли Vlasti, на окупованій частині Херсонської області вбили колаборанта, колишнього нардепа Олексія Ковальова.

Тэги: херсон