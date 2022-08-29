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10:44 29 Августа 2022 52 Комментарии
Вбивство Ковальова на Херсонщині: з’явилися подробиці
На Херсонщині застрелили заступника місцевого гауляйтера та екснардепа Олексія Ковальова.
Ковальова застрелили з помпової рушниці
Деталі його смерті розкрив російський Telegram-канал Baza.
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Тіло колаборанта з вогнепальним пораненням у голову виявила його мати.
Крім того, невідомі нанесли ножове поранення в шию й 38-річній жінці, яка була разом із Ковальовим.
За попередніми даними, напад стався 28 серпня близько 15 години дня.
Невідомі проникли до приватного будинку колаборанта, де його розстріляли з помпової рушниці. Після цього завдали поранень і його співмешканці.
Як повідомляли Vlasti, на окупованій частині Херсонської області вбили колаборанта, колишнього нардепа Олексія Ковальова.
Тэги: херсон
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